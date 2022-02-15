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В среду все телеканалы Украины покажут телемарафон на тему единения – Ткаченко

Евгений КизиловВторник, 15 февраля 2022, 15:02
Александр Ткаченко, фото с его фейсбук-страницы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал на 16 февраля телемарафон на тему единения. Его покажут все телеканалы страны.

Источник: Ткаченко на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Будет интересный телемарафон завтра с 8:00 до 10:00 утра. Все телеканалы страны фактически будут вещать одной картинкой. С 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 мы увидим разных спикеров, представителей власти, лидеров общественного мнения, волонтеров, которые будут говорить на тему единения и на тему нарративов, которые нашу страну помогают объединять".

Предыстория: Своим указом от 14 февраля президент Владимир Зеленский назначил на 16 февраля новый праздник – День единения. На этот день запланированы такие мероприятия:

  • Поднятие государственного флага на домах и зданиях во всех населенных пунктах;
  • Исполнение в 10:00 государственного гимна Украины;
  • Посольства и консульства Украины должны провести в государствах пребывания имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Темы: телевидениепразднованияУкраина


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