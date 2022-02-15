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Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"

"Європейська правда"Вівторок, 15 лютого 2022, 14:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і Мінська
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що визнання Росією "незалежними" окупованих районів України ОРДЛО стане грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України і підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це Столтенберг заявив на брифінгу в Брюсселі в вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо це станеться, це знову стане грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Тому що немає сумнівів у тому, що Донецьк та Луганськ є частиною України у межах міжнародно визнаних кордонів", - заявив Столтенберг.

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Він також підкреслив, що визнання Росією так званих "республік" підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

"Таке визнання стане порушенням міжнародного права та територіальної цілісності і суверенітету України, а також стане порушенням мінських угод. Воно ускладнить пошук політичного рішення", - заявив генсек Альянсу, додавши що він та НАТО підтримують дипломатичні зусилля Німеччини та Франції в межах Нормандського формату.

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

ВІДЕО ДНЯ

Депутати РФ вважають, що визнання "республік" створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх мешканців від зовнішніх загроз.

У ЗМІ, зокрема й закордонних, звучать повідомлення, що Росія намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.

Теми: НАТОвійнаОРДЛОРосія
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