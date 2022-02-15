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Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 14:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и Минска
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией "независимыми" оккупированных районов Украины ОРДЛО станет грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и подорвет усилия по поиску политического разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Если это произойдет, это снова станет грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск являются частью Украины в пределах международно признанных границ", - заявил Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что признание Россией так называемых "республик" подорвет усилия по поиску политического разрешения конфликта на Донбассе.

"Такое признание станет нарушением международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, а также станет нарушением минских соглашений. Оно усложнит поиск политического решения", - заявил Столтенберг, добавив, что он и НАТО поддерживают усилия Германии и Франции в рамках Нормандского формата.

Государственная дума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

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Депутаты РФ считают, что признание "республик" создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их обитателей от внешних угроз.

В СМИ, в том числе зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.

Темы: НАТОвойнаОРДЛОРосcия
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