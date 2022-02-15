Путін вкотре захотів гарантій, що Україну не приймуть в НАТО: якнайшвидше й у мирний спосіб

Президент Росії Володимир Путін вкотре закликав НАТО дати гарантії, що Україну не приймуть до Альянсу.

Джерело: Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Пряма мова: "Ви сказали чудову фразу: "Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО".

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Що означає "кажуть" у міждержавних відносинах? Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі ні на дюйм у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому.

Більше того, обговорюється питання щодо вступу України до НАТО. Кажуть, що це не буде завтра, а коли? Післязавтра? А що це для нас змінює? Власне, нічого.

Ми чуємо, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО і кажуть, що її завтра не приймуть. А приймуть тоді, коли її підготують до цього? Ну, для нас це вже може бути пізно.

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Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, найближчим часом у ході переговорного процесу, мирними засобами.

Ми з цього виходимо і дуже сподіваємось на те, що наше занепокоєння почують наші партнери та приймуть всерйоз".

Деталі: За словами Шольца, зараз питання розширення НАТО не на часі. Канцлер зазначив, що розширення не планується і не обговорюється.

Він додав, що не думає, що питання розширення НАТО постане до кінця його каденції.

Передісторія: