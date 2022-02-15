Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами

Алена МазуренкоВторник, 15 февраля 2022, 16:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
Владимир Путин: Фото AFP getty images

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал НАТО дать гарантии о том, что Украину не примут в Альянс.

Источник: Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем

Прямая речь: "Вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО".

Реклама:

Что значит "говорят" в межгосударственных отношениях? Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома.

Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, что это не будет завтра, а когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? Ровным счетом, – ничего.

Мы слышим, что Украина ни готова сегодня к вступлению в НАТО и тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Ну, для нас это может быть уже поздно.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас. В ближайшее время в ходе переговорного процесса, мирными средствами.

Мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез".

Детали: По словам Шольца, сейчас вопрос расширения НАТО не актуален. Канцлер отметил, что расширение не планируется и не обсуждается.

Он добавил, что не думает, что вопрос расширения НАТО встанет до конца его каденции.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин считает, что при вступлении Украины в НАТО возможен сценарий, когда России придется воевать с этим блоком за полуостров Крым.
  • Также Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма военным путем "европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией".

Темы: ПутинНАТОУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Путин
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: