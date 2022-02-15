Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами

Президент России Владимир Путин в очередной раз призвал НАТО дать гарантии о том, что Украину не примут в Альянс.

Источник: Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем

Прямая речь: "Вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО".

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Что значит "говорят" в межгосударственных отношениях? Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один дюйм в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома.

Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, что это не будет завтра, а когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? Ровным счетом, – ничего.

Мы слышим, что Украина ни готова сегодня к вступлению в НАТО и тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Ну, для нас это может быть уже поздно.

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Поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас. В ближайшее время в ходе переговорного процесса, мирными средствами.

Мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез".

Детали: По словам Шольца, сейчас вопрос расширения НАТО не актуален. Канцлер отметил, что расширение не планируется и не обсуждается.

Он добавил, что не думает, что вопрос расширения НАТО встанет до конца его каденции.

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