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США готові допомогти Україні в розслідуванні масштабної кібератаки – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 16 лютого 2022, 00:22
фото: GETTY IMAGES

За повідомленням ЗМІ, Штати запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків.

Джерело: Reuters

Деталі: Як зазначає видання, "Білий дім заявив, що йому відомо про кібератаку в Україні, та він надасть підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на цей випадок".

Що передувало: Хакери атакували низку сайтів в Україні – два банки, сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

Теми: СШАхакерикібербезпека
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