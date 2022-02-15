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США готовы помочь Украине в расследовании масштабной кибератаки – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 15 февраля 2022, 23:22
США готовы помочь Украине в расследовании масштабной кибератаки – СМИ
фото: GETTY IMAGES

По сообщению СМИ, Штаты предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку на сайты Министерства обороны, Вооруженных Сил и двух банков.

Источник: Reuters

Детали: Как отмечает издание, "Белый дом заявил, что ему известно о кибератаке в Украине, и он предоставит поддержку Киеву в расследовании и реагировании на этот случай".

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Предыстория: Хакеры атаковали ряд сайтов в Украине – несколько банков и сайт Министерства обороны.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда "Дии" отразила хакерские атаки из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана.

Темы: СШАхакерыкибербезопасность
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