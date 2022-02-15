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"Дія" відбила потужні кібератаки з чотирьох країн, в тому числі з Росії

Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 22:19
МИХАЙЛО ФЕДОРОВ, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ МІНЦИФРИ

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.

Джерело: Федоров у Telegram                                                     

Пряма мова Федорова: "Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним.

Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду.

Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита".

Деталі: Зазначається, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

 

Передісторія: Хакери зараз атакують низку сайтів в Україні – відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.

Теми: ДіяФедоровРосіяхакери
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