Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Дія" відбила потужні кібератаки з чотирьох країн, в тому числі з Росії

Роман ПетренкоВівторок, 15 лютого 2022, 21:19
Дія відбила потужні кібератаки з чотирьох країн, в тому числі з Росії
МИХАЙЛО ФЕДОРОВ, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ МІНЦИФРИ

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.

Джерело: Федоров у Telegram                                                     

Пряма мова Федорова: "Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним.

Реклама:

Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду.

Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита".

Деталі: Зазначається, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

ВІДЕО ДНЯ

Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

 

Передісторія: Хакери зараз атакують низку сайтів в Україні – відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.

Теми: ДіяФедоровРосіяхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Дія
У "Дії" запущено антикорупційний інструмент для моряків: схема на 150 млн доларів у минулому
Як працює онлайн декларування місця проживання
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: