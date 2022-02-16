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Резніков про російську загрозу: На ранок нічого неочікуваного

Олена РощінаСереда, 16 лютого 2022, 09:43
Олексій Резніков, фото Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що нічого неочікуваного в плані загрози наступу з боку Росії станом на ранок 16 лютого не відбулося. 

Джерело: Резніков в ефірі "Марафону єднання", до якого він приєднався дистанційно

Пряма мова: "Останнім часом мене дуже часто запитують про російську загрозу, про війська на наших кордонах, про їхню кількість, маневри та наміри. Я неодноразово казав, що наша розвідка все бачить, що ми на постійному зв'язку з нашими партнерами, що наші дані співпадають і Україна готова до будь-яких сценаріїв.

Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами, фактами – і вони повністю відповідають нашим прогнозам і не містять нічого неочікуваного". 

Деталі: Міністр наголосив, що українська армія – це чверть мільйона бійців: 2021 року чисельність Збройних сил України складала 250 тисяч осіб, а з 1 січня 2022 року ця кількість зросла на 11 тисяч.

Нагадаємо: Днями спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про те, що напад Росії на Україну може статися у середу 16 лютого

Через це низка країн закликали своїх громадян покинути Україну, а також почали евакуювати дипломатів.

Теми: РезніковвійнаРосія
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