Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Резников о российской угрозе: На утро ничего неожиданного

Елена РощинаСреда, 16 февраля 2022, 09:43
Алексей Резников, фото Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ничего неожиданного в плане угрозы наступления со стороны России по состоянию на утро 16 февраля не произошло.

Источник: Резников в эфире "Марафона единения", к которому он присоединился дистанционно

Прямая речь: "В последнее время меня очень часто спрашивают о российской угрозе, о войсках на наших границах, об их количестве, маневрах и намерениях. Я не раз говорил, что наша разведка все видит, что мы на постоянной связи с нашими партнерами, что наши данные совпадают и Украина готова к любым сценариям.

Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами, фактами – и они полностью соответствуют нашим прогнозам и не содержат ничего неожиданного".

Детали: Министр подчеркнул, что украинская армия – это четверть миллиона бойцов: в 2021 году численность Вооруженных сил Украины составляла 250 тысяч человек, а с 1 января 2022 года это количество выросло на 11 тысяч.

Напомним: На днях спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о том, что нападение России на Украину может произойти в среду 16 февраля.

Поэтому ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину, а также начали эвакуировать дипломатов.

Темы: РезниковвойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Резников
Оснований для введения военного положения нет – Резников
Резников поговорил с министром обороны Беларуси: тот заверил, что угрозы нет
В Украину доставили еще боеприпасы из США – в общей сложности уже 1300 тонн
Последние новости
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
Россия признает ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей – депутат Госдумы
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
Все новости...