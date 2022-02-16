Резников о российской угрозе: На утро ничего неожиданного

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ничего неожиданного в плане угрозы наступления со стороны России по состоянию на утро 16 февраля не произошло.

Источник: Резников в эфире "Марафона единения", к которому он присоединился дистанционно

Прямая речь: "В последнее время меня очень часто спрашивают о российской угрозе, о войсках на наших границах, об их количестве, маневрах и намерениях. Я не раз говорил, что наша разведка все видит, что мы на постоянной связи с нашими партнерами, что наши данные совпадают и Украина готова к любым сценариям.

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Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами, фактами – и они полностью соответствуют нашим прогнозам и не содержат ничего неожиданного".

Детали: Министр подчеркнул, что украинская армия – это четверть миллиона бойцов: в 2021 году численность Вооруженных сил Украины составляла 250 тысяч человек, а с 1 января 2022 года это количество выросло на 11 тысяч.

Напомним: На днях спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о том, что нападение России на Украину может произойти в среду 16 февраля.

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Поэтому ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину, а также начали эвакуировать дипломатов.