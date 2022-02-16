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Зеленський увечері збере послів у Маріуполі

"Українська правда"Середа, 16 лютого 2022, 10:23
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого збере послів іноземних держав у Маріуполі Донецької області.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента та МЗС

Деталі: Джерела підтвердили місце зустрічі, водночас кількість дипломатів (напередодні обдзвонювали всі посольства) та порядок денний зібрання не уточнюють.

За даними УП, час зустрічі - 17:00, на ній буде присутній і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді" уточнив, що Зеленський буде два дні на сході країни.

16 лютого в Україні на державному рівні відзначають День єднання, запроваджений президентом Зеленським.

Триває телемарафон. Посольства та консульства України мають провести у державах перебування іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Нагадаємо: В Маріуполі 16 лютого перебувають бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський.

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