Кабмин назначил нового главу ГСЧС
Среда, 16 февраля 2022, 13:59
Кабинет министров назначил Сергея Крука новым главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук
Прямая речь Мельничука: "Назначен Крук Сергей Иванович председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".
Детали: Крук исполнял обязанности главы ГСЧС с ноября 2021 года.
Перед этим он возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области с октября 2014 года.
Предыстория:
- Ранее Кабмин уволил в ноябре Николая Чечёткина с должности главы ГСЧС и назначил Крука и.о. головы.
- Местные журналисты узнали, что после назначения Крука главой ГСЧС, его теща задекларировала недвижимости на миллионы гривен.