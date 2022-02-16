Кабмин назначил нового главу ГСЧС

Кабинет министров назначил Сергея Крука новым главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Прямая речь Мельничука: "Назначен Крук Сергей Иванович председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".

Детали: Крук исполнял обязанности главы ГСЧС с ноября 2021 года.

Перед этим он возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области с октября 2014 года.

Предыстория: