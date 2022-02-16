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Кабмин назначил нового главу ГСЧС

Денис КарловскийСреда, 16 февраля 2022, 12:59
Кабмин назначил нового главу ГСЧС
Сергей Крук. Фото: пресс-служба ГСЧС в Ровенской области

Кабинет министров назначил Сергея Крука новым главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Прямая речь Мельничука: "Назначен Крук Сергей Иванович председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".

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Детали: Крук исполнял обязанности главы ГСЧС с ноября 2021 года.

Перед этим он возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области с октября 2014 года.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Кабмин уволил в ноябре Николая Чечёткина с должности главы ГСЧС и назначил Крука и.о. головы.
  • Местные журналисты узнали, что после назначения Крука главой ГСЧС, его теща задекларировала недвижимости на миллионы гривен.

Темы: ГСЧСКабинет министровРовенская область
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