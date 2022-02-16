Кабмин назначил нового главу ГСЧС
Среда, 16 февраля 2022, 12:59
Кабинет министров назначил Сергея Крука новым главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук
Прямая речь Мельничука: "Назначен Крук Сергей Иванович председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".
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Детали: Крук исполнял обязанности главы ГСЧС с ноября 2021 года.
Перед этим он возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области с октября 2014 года.
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