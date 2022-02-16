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До Ради можуть пройти 8 партій, а в першому турі перемогти Зеленський – Рейтинг

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 17:15
Ілюстративне фото: Ельдар Сарахман, УП

Соціологи з’ясували, що в разі проведення дострокових виборів народних депутатів наступної неділі, до парламенту могли би пройти 8 партій.

Джерело: опитування громадян соціологічною групою "Рейтинг", проведене 12-13 лютого

Деталі: Перше місце посідає партія "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився), а друге – "Європейська солідарність" (17,1%). Різниця між партіями перебуває в межах статистичної похибки.

Третє і четверте місця займають "ВО "Батьківщина" (10,8%) і Опозиційна платформа – За життя (9,7%).

Далі, приблизно співмірні рейтинги в межах 5% мають такі політсили: "Партія Дмитра Разумкова" (5,9%), партія "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%), партія Сергія Притули "24 серпня" (5,3%) і "Сила і честь" Ігоря Смєшко (5,2%).

Крім того, бар’єр у 5% можуть подолати Радикальна партія Олега Ляшка (4,7%) та "Українська стратегія Володимира Гройсмана" (4,0%). 

Проте, 7,1% опитаних не змогли обрати жодну політичну партію, а ще 5,1% не будуть голосувати на виборах.

Рейтинг політичних партій
Рейтинг політичних партій
Інфографіка: соціологічна група "Рейтинг"

Якби вибори президента відбувалися найближчої неділі, то в першому турі переміг Володимир Зеленський (24,6% серед тих, хто визначився). На другому місці йде п’ятий президент Петро Порошенко (16,8%). 

Водночас, серед опитаних громадян 33% в жодному разі не проголосували би за Зеленського, а 43% – за Порошенка.

Третє і четверте місця займають Юлія Тимошенко та Юрій Бойко з рейтингом 9,9% і 8,3% відповідно.

Колишній народний депутат від партії "Опозиційного блоку" Євгеній Мураєв має рівень підтримки громадян на рівні 6,9%, колишній голова Служби безпеки Ігор Смєшко – 6,6%.

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков має президентський рейтинг 6,2%.

5,5% не змогли обрати жодного кандидата, а ще 6% не будуть брати участі у виборах.

Президентський рейтинг
Президентський рейтинг
Інфографіка: соціологічна група "Рейтинг"

Опитування провели серед 2000 жителів України старше 18 років, крім мешканців окупованих територій Криму та Донбасу, методом опитування через телефон з використанням комп’ютера (САТІ). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%

Що було раніше: Опитування КМІС, результати якого оприлюднили 16 лютого, показали дещо відмінний баланс сил. Різниця президентських рейтингів між Зеленським та Порошенком, за їхніми вимірами, становить менше 4%.

Крім того, відповідно до їхнього рейтингу партій, рейтинг "ЄС" суттєво випереджає рівень підтримки партії "Слуга народу".

Теми: соціологіяопитуваннявиборирейтинг
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