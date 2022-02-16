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В Раду могут пройти 8 партий, а в первом туре победить Зеленский – Рейтинг

Денис КарловскийСреда, 16 февраля 2022, 16:15
В Раду могут пройти 8 партий, а в первом туре победить Зеленский – Рейтинг
Иллюстративное фото6 Эльад Сарахман, УП

Социологи выяснили, что в случае проведения досрочных выборов народных депутатов в следующее воскресенье в парламент могли бы пройти 8 партий.

Источник: опрос граждан социологической группой "Рейтинг", проведенный 12-13 февраля

Детали: Первое место занимает партия "Слуга народа" (18,3% среди определившихся), а второе – "Европейская солидарность" (17,1%). Разница между партиями находится в пределах статистической погрешности.

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Третье и четвертое места занимают ВО "Батькивщина" (10,8%) и Оппозиционная платформа – За жизнь (9,7%).

Далее, примерно сопоставимые рейтинги в пределах 5% имеют следующие политсилы: "Партия Дмитрия Разумкова" (5,9%), партия "Наши" Евгения Мураева (5,5%), партия Сергея Притулы "24 августа" (5,3%) и "Сила и честь" Игоря Смешко (5,2%).

Кроме того, барьер в 5% могут преодолеть Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%) и Украинская стратегия Владимира Гройсмана (4,0%).

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Однако 7,1% опрошенных не смогли избрать ни одну политическую партию, а еще 5,1% не будут голосовать на выборах.

Рейтинг политических партий
Рейтинг политических партий
Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Если бы выборы президента проходили в ближайшее воскресенье, то в первом туре победил Владимир Зеленский (24,6% среди определившихся). На втором месте – пятый президент Петр Порошенко (16,8%).

В то же время, среди опрошенных граждан 33% ни в коем случае не проголосовали бы за Зеленского, а 43% - за Порошенко.

Третье и четвертое места занимают Юлия Тимошенко и Юрий Бойко с рейтингом 9,9% и 8,3% соответственно.

Бывший народный депутат от партии "Оппозиционного блока" Евгений Мураев имеет уровень поддержки граждан на уровне 6,9%, бывший глава Службы безопасности Игорь Смешко – 6,6%.

У бывшего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова президентский рейтинг 6,2%.

5,5% не смогли выбрать ни одного кандидата, а еще 6% не будут участвовать в выборах.

Президентский рейтинг
Президентский рейтинг
Инфографика: социологическая группа "Рейтинг"

Опрос провели среди 2000 жителей Украины старше 18 лет, кроме жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом опроса по телефону с использованием компьютера (САТИ). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%

Что было раньше: Опрос КМИС, результаты которого обнародовали 16 февраля, показал несколько другой баланс сил. Разница президентских рейтингов между Зеленским и Порошенко, по их измерениям, составляет менее 4%.

Кроме того, согласно их рейтингу партий, "ЕС" существенно опережает поддержку гражданами партии "Слуга народа".

Темы: социологияопросвиборырейтинг
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