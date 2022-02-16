Українська лижниця на Олімпіаді отримала позитивну допінг-пробу

В української лижниці Валентини Камінської, яка бере участь у Зимових Олімпійських іграх у Пекіні, в допінг-пробі виявили три заборонені речовини.

Джерело: пресслужба Міжнародного тестувального агентства, Суспільне Спорт

Деталі: У крові Камінської знайшли анаболічний стероїд та дві речовини-стимулятори.

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Аналіз робили 10 лютого, а результат отримали в китайській лабораторії, яку акредитувало МТА, 15 лютого.

Про результат вже сповістили саму спортсменку і її тимчаосво відсторонили від участі в Олімпіаді, допоки не буде з’ясовано обставини інциденту. Це означає, що вона не може брати участь у змаганнях і тренуваннях тощо на Олімпіаді в Пекіні.

Рішення про відсторонення Камінська може оскаржити в Спортивному арбітражному суді.

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Це перший випадок проблемної антидопінгової проби серед українських спортсменів на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Камінська провела три гонки на Олімпіаді-2022. Її найкращий результат - 70-е місце у спринті.

Що було раніше: 11 лютого Міжнародний олімпійський комітет підтвердив наявність допінгу в російської ковзанярки Каміли Валієвої, через що її тимчасово відсторонили від участі в Олімпіаді. Водночас, вона уже встигла здобути золоту медаль. 14 лютого Росія домоглася рішення Спортивного арбітражного суду, який поновив допуск спортсменки до участі в Олімпіаді.