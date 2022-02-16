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Украинская лыжница на Олимпиаде получила положительную допинг-пробу

Денис КарловскийСреда, 16 февраля 2022, 18:17
Украинская лыжница на Олимпиаде получила положительную допинг-пробу
Валентина Каминская. Фото из facebook-страницы спортсменки

У украинской лыжницы Валентины Каминской, участвующей в Зимних Олимпийских играх в Пекине, в допинг-пробе обнаружили три запрещенных вещества.

Источник: пресс-служба Международного тестирующего агентства, Суспільне Спорт

Детали: В крови Каминской обнаружили анаболический стероид и два вещества-стимулятора.

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Анализ производились 10 февраля, а результат получили в китайской лаборатории, которую аккредитовало МТА, 15 февраля.

О результате уже известили саму спортсменку, и ее тем временем отстранили от участия в Олимпиаде, пока не будут выяснены обстоятельства инцидента. Это значит, что она не может участвовать в соревнованиях и тренировках на Олимпиаде в Пекине.

Решение об отстранении Каминская может обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

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Это первый случай проблемной антидопинговой пробы среди украинских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Каминская провела три гонки на Олимпиаде-2022. Ее лучший результат – 70-е место в спринте.

Что было раньше: 11 февраля Международный олимпийский комитет подтвердил наличие допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой, из-за чего ее временно отстранили от участия в Олимпиаде. В то же время она уже успела получить золотую медаль. 14 февраля Россия добилась решения Спортивного арбитражного суда, возобновившего допуск спортсменки к участию в Олимпиаде.

Темы: Олимпиадаспорт
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