Зеленський розширив санкції проти Шарія та Гужви

Президент Володимир Зеленський 16 лютого розширив санкції проти підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія та головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви – тепер провайдери блокуватимуть їхні сайти та сторінки у соцмережах.

Джерело: указ Зеленського №57/2022

Деталі: Тепер вони поширюються і на інші їхні сайти.

Санкції проти Шарія передбачають блокування провайдерами доступу до вебресурсів sharij.net, sharij.online, sharij.com.ua, інших сайтів, які забезпечують доступ до порталу Шарий.net, а також сторінки у соцмережах www.facebook.com/bondarenkoolyaa, www.facebook.com/sharij.official, twitter.com/sharijnet, t.me/OlgaSharij.

Щодо "Страни" - провайдери блокуватимуть в Україні такі сайти як strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, інших веб-ресурсів/сервісів, які забезпечують доступ до порталу Cтрана.ua, сторінки видання у Фейсбуці, Телеграмі, Вконтакті та на "Однокласниках".

Передісторія: У серпні Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 20 серпня про введення санкцій проти ряду осіб, серед яких Шарій та Гужва.