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Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 19:27
Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 16 февраля расширил санкции против подозреваемого в госизмене блоггера Анатолия Шария и главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы – теперь они распространились на их сайты.

Источник: указ Зеленского №57/2022

Детали: Теперь они распространяются и на другие сайты.

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Санкции против Шария предусматривают блокировку провайдерами доступа к веб-ресурсам sharij.net, sharij.online, sharij.com.ua, других сайтов, обеспечивающих доступ к порталу Шарий.net, а также страницы в соцсетях www.facebook.com/bondarenkoolyaa, www.facebook.com/sharij.official, twitter.com/sharijnet, t.me/OlgaSharij.

Относительно "Страны" - провайдеры будут блокировать в Украине такие сайты, как: strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, других веб-ресурсов/сервисов, которые обеспечивают доступ к порталу Cтрана.ua, страницы издания в Фейсбуке, Телеграмме, ВКонтакте и на "Одноклассниках".

Предыстория: В августе Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа о введении санкций против ряда лиц, среди которых Шарий и Гужва.

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Темы: ШарийсанкцииЗеленский
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