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Україна звернулась до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 21:57
Україна звернулась до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО
фото: мзс

Україна ініціювала обговорення у Раді безпеки ООН у зв’язку із закликом Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна визнати незалежність самопроголошених "республік" на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда". 

Розглянути це питання пропонують у четвер 17 лютого. 

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"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей. Низка партнерів України засудили звернення Держдуми Росії. 

ВІДЕО ДНЯ

16 лютого в Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Теми: Кулеба ДмитроООНОРДЛОРосія
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