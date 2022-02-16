Україна звернулась до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО

Україна ініціювала обговорення у Раді безпеки ООН у зв’язку із закликом Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна визнати незалежність самопроголошених "республік" на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Розглянути це питання пропонують у четвер 17 лютого.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей. Низка партнерів України засудили звернення Держдуми Росії.

16 лютого в Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.