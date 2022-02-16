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Кремль про визнання ОРДЛО: Не корелює з Мінськими угодами

Олена РощінаСереда, 16 лютого 2022, 12:15
Путін і Пєсков, фото "Коммерсант"

Президент Росії Володимир Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Джерело: речник Путіна Дмитро Пєсков, ТАСС і "Медуза"

Пряма мова Пєскова: "Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги... Визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це дійсно так.

Президент наголосив, що головне – це допомогти врегулюванню ситуації на південному сході (України – ред.), а зробити це можна, лише всіляко сприяючи імплементації мінського комплексу заходів. Ось на чому й акцентуватиметься президент.

Президент сказав, що головне завдання – реалізація мінського комплексу заходів".

Деталі: За словами Пєскова, "якогось чіткого регламенту" щодо звернення Держдуми не існує, хоча воно і висловлює "громадську думку країни".

При цьому він відкинув закиди Києва, що видача російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) порушує домовленості: "Ця практика не є порушенням Мінських угод, достатньо просто прочитати хоча б один раз цей короткий та конкретний текст. Тому ці закиди недоречніі".

За словами представника Кремля, Росія видає паспорти жителям Донбасу "з гуманітарних міркувань" та "через те, що вони відкинуті своєю батьківщиною".

Передісторія:

  • 15 лютого 2022 року Державна дума Росії спрямувала до президента Володимира Путіна звернення з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України – ОРДЛО.
  • У США та ЄС назвали  рішення Держдуми РФ про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод, у Франції заявили про порушення Росією територіальної цілісності України, а у Словаччині – про підрив миру. 
  • Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України.
  • Володимир Путін на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 15 лютого  сказав, що у питанні визнання "незалежності" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) слід виходити з Мінських угод – і висловив сподівання, що партнери "вплинуть на сьогоднішню владу Києва".

доповнено
Теми: ОРДЛОРосіяПутінМінські угоди
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