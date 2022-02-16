Кремль про визнання ОРДЛО: Не корелює з Мінськими угодами

Президент Росії Володимир Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Джерело: речник Путіна Дмитро Пєсков, ТАСС і "Медуза"

Пряма мова Пєскова: "Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги... Визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це дійсно так.

Президент наголосив, що головне – це допомогти врегулюванню ситуації на південному сході (України – ред.), а зробити це можна, лише всіляко сприяючи імплементації мінського комплексу заходів. Ось на чому й акцентуватиметься президент.

Президент сказав, що головне завдання – реалізація мінського комплексу заходів".

Деталі: За словами Пєскова, "якогось чіткого регламенту" щодо звернення Держдуми не існує, хоча воно і висловлює "громадську думку країни".

При цьому він відкинув закиди Києва, що видача російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) порушує домовленості: "Ця практика не є порушенням Мінських угод, достатньо просто прочитати хоча б один раз цей короткий та конкретний текст. Тому ці закиди недоречніі".

За словами представника Кремля, Росія видає паспорти жителям Донбасу "з гуманітарних міркувань" та "через те, що вони відкинуті своєю батьківщиною".

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