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Украина обратилась в Совбез ООН из-за шага России к признанию ОРДЛО

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 22:57
фото: мид

Украина инициировала обсуждение в Совбезе ООН в связи с призывом Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "республик" на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Рассмотреть этот вопрос предлагают в четверг, 17 февраля.

"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемой "ЛДНР", которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", - написал Дмитрий Кулеба. 

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг будет сознательным выходом из Минских договоренностей. Ряд партнеров Украины осудили обращение Госдумы.

16 февраля в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин принял во внимание обращение Госдумы РФ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.

Темы: Кулеба ДмитрийООНОРДЛОРосcия


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