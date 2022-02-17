Обстріл дитсадка і школи СБУ розслідує як теракт

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Слідчі встановили, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті було пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

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Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.

Зазначається, що обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєверодонецького району.

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Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі закладу.

Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці.

Вказано, що на місцях подій працюють оперативно-слідчі групи СБУ. Вони допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають та документують обставини злочинів окупантів, які кваліфіковано як теракт, що спричинив тяжкі наслідки.