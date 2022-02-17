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На Луганщині снаряд окупантів влучив у двір ліцею, учні ховались у підвал - ЦВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 лютого 2022, 12:57
фото Попаснянської ВЦА

Внаслідок обстрілу окупантів селища Врубівка на Луганщині перебито газопровід, один зі снарядів впав у двір ліцею, де проходили заняття.

Джерело: Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Близько 10 години 25 хвилин ранку відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11 годину 10 хв.  8 учнів та 2 співробітника персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки".

Деталі: Зафіксовано пряме влучання у господарську споруду одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна.

 

Внаслідок обстрілу перебито газопровід високого тиску, повідомляється, що наразі без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

На місце зафіксувати результати обстрілу прибули представники місцевої влади, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські.  Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Відомо, що противник обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт.Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру  122 мм.

Нагадаємо: Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби 17 лютого обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння.

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема на Луганщині при обстрілі постраждав дитсадок у Станиці Луганській. За попередніми даними, контузію отримали троє дорослих цивільних.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення середньої тяжкості.

Теми: війнаЛуганська областьООС
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