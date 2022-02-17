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Обстрел детсада и школы СБУ расследует как теракт

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 14:18
фото пресс-центра ООС

Служба безопасности Украины приступила к досудебному расследованию по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Следователи установили, что 17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате была повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.

Отмечается, что обстрел длился около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

Через полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка.

Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале заведения.

В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке Северодонецкого района.

Указано, что на местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов, которые квалифицированы как теракт, повлекший тяжкие последствия.

Темы: войнатерроризмЛуганская областьСБУ


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