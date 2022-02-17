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Насоси до підозри довели: керівникам "Київводоканалу" загрожує суд

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 лютого 2022, 14:50
ФОТО: КИЇВВОДОКАНАЛ

Через розкрадання коштів на закупівлі обладнання столичні  прокурори повідомили про підозру керівникам "Київводоканалу" та постачальнику.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За результатами розслідування 17 лютого повідомлено про підозру в розтраті майна заступнику генерального директора – директору Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ "Київводоканал" та директору Технічного департаменту згаданого підприємства.

Директор комерційної структури отримав підозру в пособництві та розтраті.

Збитки, завдані "Київводоканалу", становлять понад 1, 3 млн гривень.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Передісторія:

  • За даними слідства, упродовж 2019-2020 років між ПрАТ "Київводоканал" та підприємством було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, тощо.
  • При цьому вказане підрядне підприємство, відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього.
  • 5 жовтня 2021 року та 7 лютого 2022 року на складах "Київводоканалу" і в приміщеннях підприємства-постачальника були проведені слідчі дії. Зокрема, під час оглядів правоохоронці встановили, що нібито закуплених глибинних насосів на складах "Київводоканалу" немає.

Теми: Київпрокуратура
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