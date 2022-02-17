Насоси до підозри довели: керівникам "Київводоканалу" загрожує суд

Через розкрадання коштів на закупівлі обладнання столичні прокурори повідомили про підозру керівникам "Київводоканалу" та постачальнику.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За результатами розслідування 17 лютого повідомлено про підозру в розтраті майна заступнику генерального директора – директору Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ "Київводоканал" та директору Технічного департаменту згаданого підприємства.

Директор комерційної структури отримав підозру в пособництві та розтраті.

Збитки, завдані "Київводоканалу", становлять понад 1, 3 млн гривень.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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