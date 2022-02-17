Насосы до подозрения довели: руководителям "Киевводоканала" грозит суд
Четверг, 17 февраля 2022, 13:50
Из-за хищения средств на закупки оборудования столичные прокуроры сообщили о подозрении руководителям "Киевводоканала" и поставщику.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: По результатам расследования 17 февраля сообщено о подозрении в растрате имущества заместителю генерального директора – директору Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ЧАО "Киевводоканал" и директору Технического департамента упомянутого предприятия.
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Директор коммерческой структуры получил подозрение в пособничестве и растрате.
Ущерб, нанесенный "Киевводоканалу", составляет более 1,3 млн гривен.
Решается вопрос по избранию подозреваемым мер пресечения.
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Предыстория:
- По данным следствия, в течение 2019-2020 годов между ЧАО "Киевводоканал" и предприятием был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования и т.д.
- При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, которые имеют признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующих к нему.
- 5 октября 2021 года и 7 февраля 2022 года на складах "Киевводоканала" и в помещениях предприятия-поставщика были проведены следственные действия. В частности, в ходе осмотра правоохранители установили, что якобы закупленных глубинных насосов на складах "Киевводоканала" нет.