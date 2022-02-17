Насосы до подозрения довели: руководителям "Киевводоканала" грозит суд

Из-за хищения средств на закупки оборудования столичные прокуроры сообщили о подозрении руководителям "Киевводоканала" и поставщику.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По результатам расследования 17 февраля сообщено о подозрении в растрате имущества заместителю генерального директора – директору Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ЧАО "Киевводоканал" и директору Технического департамента упомянутого предприятия.

Директор коммерческой структуры получил подозрение в пособничестве и растрате.

Ущерб, нанесенный "Киевводоканалу", составляет более 1,3 млн гривен.

Решается вопрос по избранию подозреваемым мер пресечения.

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