Бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ на Донбасі: вже четверо поранених

З 11:00 до 14:00 четверга кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі збільшилась з 29 до 34. Поранення дістав іще один військовий Об'єднаних сил.

Джерело: штаб операції ОС у Facebook

Деталі: Обидва воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, 17 лютого внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ також поранено двох цивільних осіб.

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Протягом цих трьох годин до обстріляних окупантами населених пунктів додалися Хрящівка, Донецьке і Новотошківське. Усього під вогонь бойовиків потрапили 26 населених пунктів.

Із 34 обстрілів 28 були здійснені із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

У штабі наголосили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

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Нагадаємо: Станом на 11:00 повідомлялося про 29 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, а також про поранення одного військового і двох цивільних.