Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ на Донбасі: вже четверо поранених

Євген КізіловЧетвер, 17 лютого 2022, 15:15
Бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ на Донбасі: вже четверо поранених
Ілюстративне фото пресслужби ООС

З 11:00 до 14:00 четверга кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі збільшилась з 29 до 34. Поранення дістав іще один військовий Об'єднаних сил.

Джерело: штаб операції ОС у Facebook

Деталі: Обидва воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, 17 лютого внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ також поранено двох цивільних осіб.

Реклама:

Протягом цих трьох годин до обстріляних окупантами населених пунктів додалися Хрящівка, Донецьке і Новотошківське. Усього під вогонь бойовиків потрапили 26 населених пунктів.

Із 34 обстрілів 28 були здійснені із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

У штабі наголосили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Станом на 11:00 повідомлялося про 29 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, а також про поранення одного військового і двох цивільних.

Теми: ДонбасОРДЛОвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Донбас
Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: