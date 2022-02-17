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Боевики продолжают обстреливать ВСУ на Донбассе: уже четверо раненых

Евгений КизиловЧетверг, 17 февраля 2022, 15:15
Боевики продолжают обстреливать ВСУ на Донбассе: уже четверо раненых
Іллюстративное фото пресс-службы ООС

С 11:00 до 14:00 четверга количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе увеличилось с 29 до 34. Ранение получил еще один военный Объединенных сил.

Источник: штаб операции ОС в Facebook

Детали: Оба воина находятся в госпитале, состояние их здоровья – средней тяжести. По предварительной информации, 17 февраля в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск также были ранены двое гражданских лиц.

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В течение этих трех часов к обстрелянным оккупантами населенным пунктам добавились Хрящевка, Донецкое и Новотошковское. Всего под огонь боевиков попали 26 населённых пунктов.

Из 34 обстрелов 28 были произведены с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В штабе подчеркнули, что украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

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Напомним: По состоянию на 11:00 сообщалось о 29 нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов, а также о ранении одного военного и двух гражданских.

Темы: ДонбассОРДЛОвойнажертвы
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