Бойовики на Донбасі з початку доби гатять по десятках напрямів: троє поранених
Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби 17 лютого обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння.
Джерело: зведення пресцентру операції Об’єднаних сил станом на 11:00 17 лютого, facebook-сторінка очільника гуманітарної місії "Проліска" Євгенія Капліна
Дослівно: "Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника".
Деталі: Переважно незаконні збройні формування застосовують міномети калібру 120 та 82 мм.
По Станиці Луганській запустили загалом 32 снаряди з мінометів 122 мм. Наразі половина населеного пункту залишилася без електропостачання.
Тричі окупанти обстрілювали Новотошківське з гранатометів та мінометів.
Крім того, незаконні збройні формування вели вогонь по населених пунктах:
- Водяне
- Трудівське
- Старогнатівка
- Старий Айдар
- Мар’їнка
- Південне
- Майорськ
- Новоселівка Друга
- Лобачеве
- Луганське
- Світлодарськ
- Троїцьке
- Попасна
- Зайцеве
- Невельське
- Шуми
- Новозванівка
- Травневе
- Авдіївка
- Піски.
За даними Капліна, поранення лівої долоні та черевної порожнини дістала 65-річна жінка, яка стояла на автобусній зупинці в Мар’їнці.
Крім того, за словами волонтера, бойовики стріляли в напрямку Тарамчука, внаслідок чого пошкодили електропостачання в селі.
Передісторія:
- Раніше представники військово-цивільної адміністрації на Луганщині повідомили, що проросійські бойовики обстріляли селище Врубівка, влучивши в газопровід та подвір'я ліцею, у якому відбувалися заняття.
- У Станиці Луганській незаконні формування пошкодили залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
- На противагу, речник Кремля Дмитро Пєсков твердить, що це нібито українські війська посилюють провокації, обстрілюючи населені пункти, розташовані на контрольованій українським урядом території. У Білому домі заявили, що Росія й надалі готується до широкомасштабного вторгнення та готує провокації, щоби використати як привід і виправдання для інтервенції своїх військ.
- За добу 16 лютого бойовики російських гібридних формувань 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС, зокрема скидували з безпілотників постріли по українських військових. У місії ОБСЄ заявили, що на тимчасово окупованій території України бойовики вивели з визначених місць зберігання вісім десятків танків, майже чотири десятки артилерійських установок та десяток самохідних гаубиць.
- Керівник британської розвідки генерал-лейтенант Джим Гокенгол заявив, що Росія продовжує нарощування своєї військової присутності на українських кордонах, усупереч офіційним заявам про нібито відведення військ до постійних місць дислокації.