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Бойовики на Донбасі з початку доби гатять по десятках напрямів: троє поранених

Денис КарловськийЧетвер, 17 лютого 2022, 12:15
Бойовики на Донбасі з початку доби гатять по десятках напрямів: троє поранених
Ілюстративне фото пресцентру ООС

Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби 17 лютого обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння.

Джерело: зведення пресцентру операції Об’єднаних сил станом на 11:00 17 лютого, facebook-сторінка очільника гуманітарної місії "Проліска" Євгенія Капліна

Дослівно: "Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. 

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Переважно незаконні збройні формування застосовують міномети калібру 120 та 82 мм. 

По Станиці Луганській запустили загалом 32 снаряди з мінометів 122 мм. Наразі половина населеного пункту залишилася без електропостачання.

Тричі окупанти обстрілювали Новотошківське з гранатометів та мінометів.

Крім того, незаконні збройні формування вели вогонь по населених пунктах:

  • Водяне
  • Трудівське
  • Старогнатівка
  • Старий Айдар
  • Мар’їнка
  • Південне
  • Майорськ
  • Новоселівка Друга
  • Лобачеве
  • Луганське
  • Світлодарськ
  • Троїцьке
  • Попасна
  • Зайцеве
  • Невельське
  • Шуми
  • Новозванівка
  • Травневе
  • Авдіївка
  • Піски.

За даними Капліна, поранення лівої долоні та черевної порожнини дістала 65-річна жінка, яка стояла на автобусній зупинці в Мар’їнці. 

Крім того, за словами волонтера, бойовики стріляли в напрямку Тарамчука, внаслідок чого пошкодили електропостачання в селі.

Передісторія:

  • Раніше представники військово-цивільної адміністрації на Луганщині повідомили, що проросійські бойовики обстріляли селище Врубівка, влучивши в газопровід та подвір'я ліцею, у якому відбувалися заняття.
  • У Станиці Луганській незаконні формування пошкодили залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
  • На противагу, речник Кремля Дмитро Пєсков твердить, що це нібито українські війська посилюють провокації, обстрілюючи населені пункти, розташовані на контрольованій українським урядом території. У Білому домі заявили, що Росія й надалі готується до широкомасштабного вторгнення та готує провокації, щоби використати як привід і виправдання для інтервенції своїх військ.
  • За добу 16 лютого бойовики російських гібридних формувань 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС, зокрема скидували з безпілотників постріли по українських військових. У місії ОБСЄ заявили, що на тимчасово окупованій території України бойовики вивели з визначених місць зберігання вісім десятків танків, майже чотири десятки артилерійських установок та десяток самохідних гаубиць.
  • Керівник британської розвідки генерал-лейтенант Джим Гокенгол заявив, що Росія продовжує нарощування своєї військової присутності на українських кордонах, усупереч офіційним заявам про нібито відведення військ до постійних місць дислокації.

Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасОРДЛО
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