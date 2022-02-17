Бойовики на Донбасі з початку доби гатять по десятках напрямів: троє поранених

Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби 17 лютого обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння.

Джерело: зведення пресцентру операції Об’єднаних сил станом на 11:00 17 лютого, facebook-сторінка очільника гуманітарної місії "Проліска" Євгенія Капліна

Дослівно: "Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника".

Деталі: Переважно незаконні збройні формування застосовують міномети калібру 120 та 82 мм.

По Станиці Луганській запустили загалом 32 снаряди з мінометів 122 мм. Наразі половина населеного пункту залишилася без електропостачання.

Тричі окупанти обстрілювали Новотошківське з гранатометів та мінометів.

Крім того, незаконні збройні формування вели вогонь по населених пунктах:

Водяне

Трудівське

Старогнатівка

Старий Айдар

Мар’їнка

Південне

Майорськ

Новоселівка Друга

Лобачеве

Луганське

Світлодарськ

Троїцьке

Попасна

Зайцеве

Невельське

Шуми

Новозванівка

Травневе

Авдіївка

Піски.

За даними Капліна, поранення лівої долоні та черевної порожнини дістала 65-річна жінка, яка стояла на автобусній зупинці в Мар’їнці.

Крім того, за словами волонтера, бойовики стріляли в напрямку Тарамчука, внаслідок чого пошкодили електропостачання в селі.

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