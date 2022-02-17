Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що наразі повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається, але є провокації, якими хочуть змусити Україну відстрілюватися.

Джерело: Данілов у ефірі "Право на владу"

Пряма мова Данілова: "Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни, ми такого не бачимо. Що ми на наразі бачимо?

Ми бачимо провокації з боку РФ, які вони чинили постійно. Але сьогодні (17 лютого – ред.) була зухвала, масована провокація. Яка мета?

Мета - щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно.

Для того, щоб нас обвинуватити в тому, що ми причетні до того, що вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території".

Ми маємо, як би цього не хотілося, бути стриманими. Ні в якому разі не вестися на жодні провокації".

Деталі: За словами Данілова, армія зараз мотивована та готова до будь-якого сценарію, а її озброєність "Стінгерами" та "Джевелінами" охолоджуватиме запал росіян, щоб вести широкомасштабну війну.