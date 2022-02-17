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Полномасштабную операцию мы не видим. Но есть провокации, чтобы вынудить Украину отстреливаться – Данилов

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 22:55
Полномасштабную операцию мы не видим. Но есть провокации, чтобы вынудить Украину отстреливаться – Данилов
фото: снбо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в настоящее время полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, которыми хотят заставить Украину отстреливаться.

Источник: Данилов в эфире "Право на власть"

Прямая речь Данилова: "Если речь идет о полномасштабной операции по нашей стране, мы такого не видим. Что мы сейчас видим?

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Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но сегодня (17 февраля – ред.) была дерзкая, массированная провокация. Какая цель?

Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно.

Для того чтобы нас обвинить в том, что мы причастны к тому, что они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории".

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Мы должны, как бы этого ни хотелось, быть сдержанными. Ни в коем случае не вестись ни на какие провокации".

Детали: По словам Данилова, армия сейчас мотивирована и готова к любому сценарию, а ее вооруженность "Стингерами" и "Джевелинами" будет охлаждать пыл россиян, чтобы вести широкомасштабную войну.

Темы: ДаниловРосcиявойна
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