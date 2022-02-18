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Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації

"Європейська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 07:44
Канада засудила обстріли на Донбасі і закликала Росію до деескалації
ілюстративне фото getty images

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві канадського МЗС, пише "Європейська правда".

"Нам відомі повідомлення про ненормальну військову активність на Донбасі України. Канада засуджує ці неспровоковані та небезпечні дії та закликає Росію до деескалації та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві.

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Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка на Донбасі проросійськими сепаратистами був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ОБСЄ, у четвер вранці на лінії фронту на сході України відбулися "кілька інцидентів з обстрілами".

У місті Станиця Луганська внаслідок потрапляння снаряду, який пробив дірку в стіні дитсадка, постраждали троє людей.

Теми: КанадаМЗСвійнаОРДЛО
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