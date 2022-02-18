Канада осудила обстрелы на Донбассе и призвала Россию к деэскалации

Правительство Канады призвало Россию к деэскалации на Донбассе и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении канадского МИД, пишет "Европейская правда".

"Нам известно сообщение о ненормальной военной активности на Донбассе . Канада осуждает эти неспровоцированные и опасные действия и призывает Россию к деэскалации и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

We are aware of reports of abnormal military activity in the Donbas region of Ukraine. Canada condemns these unprovoked and dangerous acts, and calls on Russia to de-escalate and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 18, 2022

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада на Донбассе пророссийскими сепаратистами был "сфабрикованной операцией", направленной на дискредитацию украинского правительства.

По данным ОБСЕ, в четверг утром на линии фронта на востоке Украины произошло "несколько инцидентов с обстрелами".

В городе Станица Луганска в результате попадания снаряда, пробившего дыру в стене детсада, пострадали три человека.