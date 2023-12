Канада осудила обстрелы на Донбассе и призвала Россию к деэскалации

Правительство Канады призвало Россию к деэскалации на Донбассе и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении канадского МИД, пишет "Европейская правда".

"Нам известно сообщение о ненормальной военной активности на Донбассе . Канада осуждает эти неспровоцированные и опасные действия и призывает Россию к деэскалации и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

We are aware of reports of abnormal military activity in the Donbas region of Ukraine. Canada condemns these unprovoked and dangerous acts, and calls on Russia to de-escalate and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.