Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада осудила обстрелы на Донбассе и призвала Россию к деэскалации

"Европейская правда"Пятница, 18 февраля 2022, 07:44
Канада осудила обстрелы на Донбассе и призвала Россию к деэскалации
иллюстративное фото getty images

Правительство Канады призвало Россию к деэскалации на Донбассе и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении канадского МИД, пишет "Европейская правда".

"Нам известно сообщение о ненормальной военной активности на Донбассе . Канада осуждает эти неспровоцированные и опасные действия и призывает Россию к деэскалации и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Реклама:

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада на Донбассе пророссийскими сепаратистами был "сфабрикованной операцией", направленной на дискредитацию украинского правительства.

ВИДЕО ДНЯ

По данным ОБСЕ, в четверг утром на линии фронта на востоке Украины произошло "несколько инцидентов с обстрелами".

В городе Станица Луганска в результате попадания снаряда, пробившего дыру в стене детсада, пострадали три человека.

Темы: КанадаМИДвойнаОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Канада
В Украине от российских обстрелов погибли двое иностранных волонтеров
Путин не перерисует карту, как ему заблагорассудится – Трюдо о псевдовыборах на ВОТ
Украина и Канада готовят новое соглашение о свободной торговле
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: