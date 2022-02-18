Путін провів засідання Ради безпеки

Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду із членами Ради безпеки РФ.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, чиї слова передає "РИА Новости"

Пряма мова: "Звичайно ж, говорили і про ситуацію навколо України, з акцентом на зростаючу напруженість, яка, до речі, неабияк провокується ззовні. Відбувся обмін думками на тему гарантій безпеки для Росії з урахуванням того документа, який учора було передано нашим західним опонентам…

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Путін докладно поінформував учасників наради про свої контакти із зарубіжними колегами, і очними, і телефонними, які відбулися за минулий тиждень, який був дуже багатий на ці контакти".

Деталі: За словами Пєскова, серед інших тем обговорювався розвиток високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості.

Передісторія: 17 лютого Росія направила США листа, в якому пообіцяла вдатися до "заходів військово-технічного характеру", оскільки Сполучені Штати не піддалися на тиск Кремля стосовно так званих гарантій безпеки.

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Усього лист складається з 11 сторінок, на яких Росія також пропонує США виробити нове "рівняння безпеки", у якому необхідним елементом називається проблематика ракет середньої та меншої дальності.

Серед ключових положень документа - виведення всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії; Росія очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.