Путин провел заседание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова передает "РИА Новости"

Прямая речь: "Конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины, с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне. Состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам…

Путин подробно проинформировал участников совещания о своих контактах с зарубежными коллегами, и очными, и телефонными, которые состоялись за истекающую неделю, которая была весьма и весьма богата на эти контакты".

Детали: По словам Пескова, в числе других тем обсуждалось развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.

Предыстория: 17 февраля Россия направила США письмо, в котором пообещала прибегнуть к "мерам военно-технического характера", поскольку Соединенные Штаты не подверглись давлению Кремля касательно так называемых гарантий безопасности.

Всего в письме 11 страниц, на которых Россия также предложила США выработать новое "уравнение безопасности", в котором необходимым элементом названа проблематика ракет средней и меньшей дальности.

Среди ключевых положений документа – вывод всех войск и вооружений США из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Балтии; Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений по содержанию и формам юридического отказа Альянса от расширения на восток.