Боевики обстреляли гумконвой ООН на Луганщине

Гуманитарный конвой ООН попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ "Счастье".

Источник: Государственная пограничная служба, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Детали: Около 12:00 в пятницу российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой от представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который двигался с неподконтрольной территории.

Реклама:

Грузовые автомобили накануне доставили гуманитарный груз ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.

На момент обстрела в контрольном пункте находились два грузовика, а шесть ожидали пропуска перед КПВВ. Еще четыре автомобиля прошли меры контроля и проехали в сторону контролируемой территории.

По данным Залужного, боевики обстреляли КПВВ из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

ВИДЕО ДНЯ

Пограничники перевели гражданских людей в укрытие. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Главнокомандующий подчеркнул, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Дословно ГПСУ: "Благодаря оперативным действиям потерь удалось избежать. Инфраструктура КПВВ получила повреждения. Сейчас ситуация стабилизировалась, все автомобили проехали на контролируемую Украиной территорию".

Напомним: Вторые сутки боевики на Донбассе обстреливают десятки населенных пунктов. По состоянию на 14 часов 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня - один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также были ранены двое гражданских.

Министр обороны Алексей Резников, выступая в парламенте 18 февраля, отметил: в ближайшее время гражданам Украины в целом по всей территории ничего не угрожает. Кроме граждан, проживающих в Луганской и Донецкой областях, где НЗФ под руководством военных РФ совершают обстрелы уже вторые сутки и подвергают опасности гражданское население и наших военных.