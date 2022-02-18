Другу добу бойовики на Донбасі обстрілюють десятки населених пунктів
Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі продовжують вести артилерійський вогонь по десятках населених пунктів уздовж лінії зіткнення.
Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 14:00 18 лютого
Дослівно: "Станом на 14 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків".
Деталі: Деякі населені пункти зазнали обстрілів уже кілька разів упродовж доби 18 лютого.
Проросійські формування обстріляли Луганське принаймні сім разів: із мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів, автоматичних та протитанкових станкових гранатометів.
Старогнатівку обстрілювали чотири рази з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Гранітне та Нью-Йорк обстріляли тричі – з артилерії калібру 120 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Двічі артилерійські обстріли гібридні війська вели по Новогригорівці, Світлодарську, Піщаному та Новоолександрівці.
Повний перелік населених пунктів оновлюють у пресцентрі операції Об'єднаних сил.
Передісторія:
- 17 лютого проросійські найманці почали гатити з низки озброєння по десятках напрямів. У прифронтовій Станиці Луганській влучили в будівлю дитсадку, де перебували діти, та залізничну станцію. У селищі Врубівка на Луганщині влучили в газопровід та подвір’я ліцею. Щонайменше четверо людей дістали поранення чи травми внаслідок обстрілів. Проти ночі 18 лютого бойовики знову почали гатити по Станиці Луганській, через що в приватній садибі почалася пожежа.
- У Кремлі досить швидко оприлюднили заяву, що це буцімто українські війська ведуть обстріли по "мирних мешканцях" Донбасу. Далі російські владні медіа заплутались у власній інтерпретації події, спершу заявивши, що це інсценування з боку української армії, а потім, що справжній напад.
- Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитсадка міг бути спробою з боку Росії створити інсценований привід для початку вторгнення. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Радбезі ООН, що Росія може готувати провокації проти населення на своїй території або окупованій території України так, ніби це Україна почала напад.