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Другу добу бойовики на Донбасі обстрілюють десятки населених пунктів

Денис КарловськийП'ятниця, 18 лютого 2022, 14:01
Другу добу бойовики на Донбасі обстрілюють десятки населених пунктів
ілюстративне фото пресцентру оос

Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі продовжують вести артилерійський вогонь по десятках населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 14:00 18 лютого

Дослівно: "Станом на 14 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Деякі населені пункти зазнали обстрілів уже кілька разів упродовж доби 18 лютого.

Проросійські формування обстріляли Луганське принаймні сім разів: із мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів, автоматичних та протитанкових станкових гранатометів.

Старогнатівку обстрілювали чотири рази з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Гранітне та Нью-Йорк обстріляли тричі – з артилерії калібру 120 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Двічі артилерійські обстріли гібридні війська вели по Новогригорівці, Світлодарську, Піщаному та Новоолександрівці.

Повний перелік населених пунктів оновлюють у пресцентрі операції Об'єднаних сил.

Передісторія: 

  • 17 лютого проросійські найманці почали гатити з низки озброєння по десятках напрямів. У прифронтовій Станиці Луганській влучили в будівлю дитсадку, де перебували діти, та залізничну станцію. У селищі Врубівка на Луганщині влучили в газопровід та подвір’я ліцею. Щонайменше четверо людей дістали поранення чи травми внаслідок обстрілів. Проти ночі 18 лютого бойовики знову почали гатити по Станиці Луганській, через що в приватній садибі почалася пожежа.
  • У Кремлі досить швидко оприлюднили заяву, що це буцімто українські війська ведуть обстріли по "мирних мешканцях" Донбасу. Далі російські владні медіа заплутались у власній інтерпретації події, спершу заявивши, що це інсценування з боку української армії, а потім, що справжній напад.
  • Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитсадка міг бути спробою з боку Росії створити інсценований привід для початку вторгнення. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Радбезі ООН, що Росія може готувати провокації проти населення на своїй території або окупованій території України так, ніби це Україна почала напад.

Теми: ОРДЛОДонбасвійнаобстріл
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