Другу добу бойовики на Донбасі обстрілюють десятки населених пунктів

Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі продовжують вести артилерійський вогонь по десятках населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 14:00 18 лютого

Дослівно: "Станом на 14 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків".

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Деталі: Деякі населені пункти зазнали обстрілів уже кілька разів упродовж доби 18 лютого.

Проросійські формування обстріляли Луганське принаймні сім разів: із мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів, автоматичних та протитанкових станкових гранатометів.

Старогнатівку обстрілювали чотири рази з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Гранітне та Нью-Йорк обстріляли тричі – з артилерії калібру 120 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Двічі артилерійські обстріли гібридні війська вели по Новогригорівці, Світлодарську, Піщаному та Новоолександрівці.

Повний перелік населених пунктів оновлюють у пресцентрі операції Об'єднаних сил.

Передісторія: