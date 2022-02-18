В окупованому Донецьку включили сирену цивільної оборони
П'ятниця, 18 лютого 2022, 17:08
В окупованому Донецьку лунало виття сирени цивільної оборони на тлі істеричного заклику ватажка бойовиків до загальної евакуації.
Джерело: російський "Интерфакс", співрозмовники "Української правди"
Деталі: Сирена спрацювала на тлі заяви ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна, що з 18 лютого мешканців окупованої території Донецької області почнуть евакуювати до Росії.
Пушилін стверджує, що Київ готується до наступу.
Таку саму заяву зробив і ватажок ОРЛО Леонід Пасічник.
За даними джерел УП, сирени було чутно в центрі Донецька протягом 15 хвилин. Вже близько години у місті тихо.