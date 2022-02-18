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В окупованому Донецьку включили сирену цивільної оборони

Євген КізіловП'ятниця, 18 лютого 2022, 16:08
В окупованому Донецьку включили сирену цивільної оборони
Фото: zhzh.com.ua

В окупованому Донецьку лунало виття сирени цивільної оборони на тлі істеричного заклику ватажка бойовиків до загальної евакуації.

Джерело: російський "Интерфакс", співрозмовники "Української правди"

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Деталі: Сирена спрацювала на тлі заяви ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна, що з 18 лютого мешканців окупованої території Донецької області почнуть евакуювати до Росії.

Пушилін стверджує, що Київ готується до наступу.

Таку саму заяву зробив і ватажок ОРЛО Леонід Пасічник.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерел УП, сирени було чутно в центрі Донецька протягом 15 хвилин. Вже близько години у місті тихо.

Теми: ДонецькОРДЛО
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