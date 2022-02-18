Слідом за ОРДО: ватажок ОРЛО також заявив про евакуацію в Росію

Ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Джерело: сайт бойовиків з офіційною заявою Пасічника

Дослівно: "З метою недопущення жертв серед мирного населення закликаю жителів "республіки", які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, у найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації".

Деталі: За словами Пасічника, Росія готова забезпечити прийом і розміщення на своїй території людей з непідконтрольної території України.

Він також закликав усіх чоловіків в ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, - "встати на захист своєї землі".

Ватажок ОРЛО заявив нібито українська армія планує "провокації на лінії зіткнення" та "глибокий прорив углиб" непідконтрольної Луганської області.

Важливо: Владу бойовиків з 2014 підтримує Росія, а ватажків ОРДЛО Україна вважає креатурами Кремля. Українська влада вважає, що бойовики не самостійні у прийнятті рішень, а все узгоджують з РФ.

Що було раніше: Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії.

Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ. У Донецьку звучала сирена.

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