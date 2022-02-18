Слідом за ОРДО: ватажок ОРЛО також заявив про евакуацію в Росію
Ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник оголосив про евакуацію населення на територію Росії.
Джерело: сайт бойовиків з офіційною заявою Пасічника
Дослівно: "З метою недопущення жертв серед мирного населення закликаю жителів "республіки", які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, у найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації".
Деталі: За словами Пасічника, Росія готова забезпечити прийом і розміщення на своїй території людей з непідконтрольної території України.
Він також закликав усіх чоловіків в ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, - "встати на захист своєї землі".
Ватажок ОРЛО заявив нібито українська армія планує "провокації на лінії зіткнення" та "глибокий прорив углиб" непідконтрольної Луганської області.
Важливо: Владу бойовиків з 2014 підтримує Росія, а ватажків ОРДЛО Україна вважає креатурами Кремля. Українська влада вважає, що бойовики не самостійні у прийнятті рішень, а все узгоджують з РФ.
Що було раніше: Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії.
Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ. У Донецьку звучала сирена.
Передісторія:
- 18 лютого міністр оборони України закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про "український наступ". За його словами, українська армія лише обороняється.
- 14 лютого за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з української сторони військовий наступ на Донбас – неможливий, а подібні чутки назвав "нісенітницею".
- Президент США заявив, що російське вторгнення в Україну залишається надзвичайно ймовірним у найближчі кілька днів.
- За словами Дерсекретаря США Ентоні Блінкена, РФ може вдатися до провокації для початку вторгнення: "Це може бути штучно зорганізований теракт із застосуванням вибухівки десь у Росії, або вони можуть буцімто знайти масове захоронення людських решток, або зрежисований напад безпілотника на мирних мешканців або навіть справжній напад із застосуванням хімічної зброї. Росія, ймовірно, буде називати ці провокації "етнічною чисткою" або "геноцидом" (з боку України – ред.)".