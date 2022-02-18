В оккупированном Донецке включили сирену гражданской обороны – росСМИ

В оккупированном Донецке звучит вой сирены гражданской обороны на фоне истерического призыва главаря боевиков к всеобщей эвакуации, сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы.

Источник: российский "Интерфакс"

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Детали: Сирена сработала на фоне заявления главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина о том, что с 18 февраля жителей оккупированной территории Донецкой области начнут эвакуировать в Россию.

Пушилин утверждает, что Киев готовится к наступлению.

В точности такое же заявление сделал и главарь ОРЛО Леонид Пасечник.

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По данным источников УП, сирены были слышны в центре Донецка в течение 15 минут. Уже около часа в городе тихо.