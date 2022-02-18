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Верещук закликала жителів ОРДЛО, які бояться, переїжджати на підконтрольну Києву територію

Олександр ШумілінП'ятниця, 18 лютого 2022, 20:22
Фото: Кабмін

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців ОРДЛО виїжджати на підконтрольну Києву територію.

Джерело: брифінг в Офісі президента

Пряма мова Верещук: "Хочу сказати тим людям, які зараз вирішують, що їм робити. Я говорю до тих людей, які на тимчасово окупованих територіях, які бояться за своїх дітей, бояться за свої сім’ї. Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ, або в інший спосіб. Ми вас чекаємо.

Ми створимо усі можливі умови для того, щоб ви мали, де жити, щоб ви мали що їсти. Для того щоб ви відчували, що ви не одні".    

Передісторія:

  • В ОРДЛО у п’ятницю 18 лютого оголосили масову евакуацію населення до Росії.
  • Ватажки бойовиків лякають жителів "наступом Києва". Водночас український МЗС і головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний категорично заперечили, що Україна планує наступ.

Теми: Донбас
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