Верещук закликала жителів ОРДЛО, які бояться, переїжджати на підконтрольну Києву територію

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців ОРДЛО виїжджати на підконтрольну Києву територію.

Джерело: брифінг в Офісі президента

Пряма мова Верещук: "Хочу сказати тим людям, які зараз вирішують, що їм робити. Я говорю до тих людей, які на тимчасово окупованих територіях, які бояться за своїх дітей, бояться за свої сім’ї. Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ, або в інший спосіб. Ми вас чекаємо.

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Ми створимо усі можливі умови для того, щоб ви мали, де жити, щоб ви мали що їсти. Для того щоб ви відчували, що ви не одні".

Передісторія:

В ОРДЛО у п’ятницю 18 лютого оголосили масову евакуацію населення до Росії.

Ватажки бойовиків лякають жителів "наступом Києва". Водночас український МЗС і головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний категорично заперечили, що Україна планує наступ.