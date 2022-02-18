Залужний звернувся до жителів ОРДЛО: Вас використовують

Головнокомандувач Збройних Сил генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до жителів окупованої частини Донбасу та вкотре наголосив, що військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України.

Джерело: заява Залужного

Пряма мова Залужного: "Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях!

Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій.

Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ.

Вкотре повторюю - військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій - політико-дипломатичний.

Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.

Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю".

Деталі: Залужний наголосив, що ЗСУ не ведуться на провокації та не стріляють по житлових районах, де бойовики розмістили свої позиції.

Головнокомандувач просить не вірити брехні окупантів, оскільки ті використовують людей для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття.

Чому це важливо: