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Залужний звернувся до жителів ОРДЛО: Вас використовують

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 17:29
Залужний звернувся до жителів ОРДЛО: Вас використовують
ЗАЛУЖНИй, ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ

Головнокомандувач Збройних Сил генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до жителів окупованої частини Донбасу та вкотре наголосив, що військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України.

Джерело: заява Залужного

Пряма мова Залужного: "Дорогі співгромадяни, особливо ті, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях!

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Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій.

Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ.

Вкотре повторюю - військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій - політико-дипломатичний.

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Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.

Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю".

Деталі: Залужний наголосив, що ЗСУ не ведуться на провокації та не стріляють по житлових районах, де бойовики розмістили свої позиції.

Головнокомандувач просить не вірити брехні окупантів, оскільки ті використовують людей для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття.

Чому це важливо:

  • Росія останніми днями розганяє фейки про те, що Україна хоче влаштувати "геноцид російськомовному населенню" на Донбасі. До цього підключили усю пропагандистську кремлівську машину.
  • Наприклад, 17 лютого пропагандисти оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл дитсадка у Станиці Луганській – спочатку написали, що обстріл інсценований, пізніше – що це зробили Збройні сили.
  • Увечері 18 лютого російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР". Разом із тим люди, які живуть в центрі міста, не чули нічого.

Теми: Збройні силиОРДЛО
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