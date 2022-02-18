Верещук призвала жителей ОРДЛО переезжать на подконтрольную Киеву территорию

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

Источник: брифинг в Офисе президента

Прямая речь Верещук: "Хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что делать. Я говорю тем людям, которые на временно оккупированных территориях, которые боятся за своих детей, боятся за свои семьи. Езжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ, или другим способом. Мы вас ждем.

Мы создадим все возможные условия для того, чтобы вы имели, где жить, чтобы вы должны что есть. Чтобы вы чувствовали, что вы не одни".

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