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Верещук призвала жителей ОРДЛО переезжать на подконтрольную Киеву территорию

Александр ШумилинПятница, 18 февраля 2022, 19:22
Верещук призвала жителей ОРДЛО переезжать на подконтрольную Киеву территорию
Фото: Кабмин

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

Источник: брифинг в Офисе президента

Прямая речь Верещук: "Хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что делать. Я говорю тем людям, которые на временно оккупированных территориях, которые боятся за своих детей, боятся за свои семьи. Езжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ, или другим способом. Мы вас ждем.

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Мы создадим все возможные условия для того, чтобы вы имели, где жить, чтобы вы должны что есть. Чтобы вы чувствовали, что вы не одни".

Предыстория:

  • В ОРДЛО в пятницу 18 февраля была объявлена ​​массовая эвакуация населения в Россию.
  • Вожаки боевиков пугают жителей "наступлением Киева". В то же время украинский МИД и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный категорически отрицают, что Украина планирует наступление.

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Темы: Донбасс
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