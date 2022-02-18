Верещук призвала жителей ОРДЛО переезжать на подконтрольную Киеву территорию

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

Источник: брифинг в Офисе президента

Прямая речь Верещук: "Хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что делать. Я говорю тем людям, которые на временно оккупированных территориях, которые боятся за своих детей, боятся за свои семьи. Езжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ, или другим способом. Мы вас ждем.

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Мы создадим все возможные условия для того, чтобы вы имели, где жить, чтобы вы должны что есть. Чтобы вы чувствовали, что вы не одни".

Предыстория:

В ОРДЛО в пятницу 18 февраля была объявлена ​​массовая эвакуация населения в Россию.

Вожаки боевиков пугают жителей "наступлением Киева". В то же время украинский МИД и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный категорически отрицают, что Украина планирует наступление.