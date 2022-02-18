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"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 18 лютого 2022, 22:48

Міністерство закордонних справ Британії закликало Росію припинити ескалацію, зауваживши, що розвідка попереджала про плани Кремля створити привід для нової агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднили в офіційному Twitter.

"Розвідка розповідала про плани Росії створити привід для вторгнення в Україну. Ми знаємо методичку російської влади. Не давайте ввести себе в оману. Закликаємо Росію до деескалації і змістовних переговорів", - заявило МЗС Британії.

Як раніше повідомила "Українська правда", 18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію. Надвечір російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам про "український наступ".

В МЗС України також наголосили, що Україна не планує "наступальних операцій" та "диверсій", та закликали не залишати без реакції останні провокації. 

Тим часом у США повідомили, що РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордонів України.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну 

Теми: Велика БританіяРосіяпропаганда
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