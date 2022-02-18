РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
Російські ЗМІ та бойовики повідомили, що в Луганську на непідконтрольній українській владі території стався вибух на газопроводі.
Джерело: російські видання "ТАСС", "РИА Новости", співрозмовник УП в Луганську
Деталі: Російські видання пишуть, що вибух стався в Луганську після чого загорівся нібито трубопровід "Дружба".
Відзначимо, що відповідний трубопровід знаходиться далеко від території непідконтрольної Луганщини. Маршрут "Дружби" через Україну пролягає через центральні і західні області, а на кордоні розмежовується на два потоки: "Дружба-1" у Словаччину і "Дружба-2" - Угорщину.
Пресслужба компанії на непідконтрольній території "Луганськгаз" повідомила, що пізно ввечері почали надходити дзвінки про велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки. Про подібний вибух у тому ж місці бойовики повідомляли рік тому.
Згодом "Луганськгаз" повідомив про ще один вибух і одразу ж назвав їх причиною "диверсію".
Факт вибуху УП підтвердили мешканці Луганську, але що саме вибухнуло відповісти не змогли.
Із схемою розташування об'єктів магістральних газопроводів Луганщини можна ознайомитися за посиланням.
В ефірі програми "Свобода слова" п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у Луганську горить трубопровід "Дружба" і це означає, що хтось його підпалив.
За словами Порошенка, якщо інформація правдива, то це провокація, яку організовують на окупованій території.
Порошенко заявив, що пояснити ці провокації можуть двома варіантами: або ж президент РФ Володимир Путін намагається таким чином легітимізувати перед світом рішення про визнання незалежності ОРДЛО, або ж Росія під приводом "захисту" від провокацій запустить в ОРДЛО своїх військових.
Що було раніше: Кілька годин тому російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".
Виявилося, що вибухнув автомобіль на парковці біля так званого "будинку уряду".
Передісторія:
- 18 лютого ватажки ОРДЛО оголосили про евакуацію населення, яке проживає на непідконтрольній території, до Росії.
- Одразу після цього у соцмережах почали публікувати фото і відео черг автомобілів, які прямують на виїзд із ОРДЛО.