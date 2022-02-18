РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

Російські ЗМІ та бойовики повідомили, що в Луганську на непідконтрольній українській владі території стався вибух на газопроводі.

Джерело: російські видання "ТАСС", "РИА Новости", співрозмовник УП в Луганську

Деталі: Російські видання пишуть, що вибух стався в Луганську після чого загорівся нібито трубопровід "Дружба".

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Відзначимо, що відповідний трубопровід знаходиться далеко від території непідконтрольної Луганщини. Маршрут "Дружби" через Україну пролягає через центральні і західні області, а на кордоні розмежовується на два потоки: "Дружба-1" у Словаччину і "Дружба-2" - Угорщину.

Пресслужба компанії на непідконтрольній території "Луганськгаз" повідомила, що пізно ввечері почали надходити дзвінки про велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки. Про подібний вибух у тому ж місці бойовики повідомляли рік тому.

Згодом "Луганськгаз" повідомив про ще один вибух і одразу ж назвав їх причиною "диверсію".

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Факт вибуху УП підтвердили мешканці Луганську, але що саме вибухнуло відповісти не змогли.

Із схемою розташування об'єктів магістральних газопроводів Луганщини можна ознайомитися за посиланням.

В ефірі програми "Свобода слова" п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у Луганську горить трубопровід "Дружба" і це означає, що хтось його підпалив.

За словами Порошенка, якщо інформація правдива, то це провокація, яку організовують на окупованій території.

карта ТОВ "Оператор ГТС України"

Порошенко заявив, що пояснити ці провокації можуть двома варіантами: або ж президент РФ Володимир Путін намагається таким чином легітимізувати перед світом рішення про визнання незалежності ОРДЛО, або ж Росія під приводом "захисту" від провокацій запустить в ОРДЛО своїх військових.

СХЕМА СИСТЕМИ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ УКРАЇНИ фото: "Укртранснафта"

Що було раніше: Кілька годин тому російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

Виявилося, що вибухнув автомобіль на парковці біля так званого "будинку уряду".

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