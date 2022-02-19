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РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

Мазуренко Алена Суббота, 19 февраля 2022, 00:27
скриншот

Российские СМИ и боевики сообщили, что в Луганске на неподконтрольных украинским властям территории произошел взрыв на газопроводе.

Источник: российские издания "ТАСС", "РИА Новости", собеседник УП в Луганске

Детали: Российские издания пишут, что взрыв произошел в Луганске, после чего загорелся якобы трубопровод "Дружба".

Отметим, что соответствующий трубопровод находится далеко от территории неподконтрольной Луганской области. Маршрут "Дружбы" через Украину пролегает через центральные и западные области, а на границе разграничивается на два потока "Дружба-1" в Словакию и "Дружба-2" – Венгрию.

Пресс-служба компании на неподконтрольной территории "Луганскгаз" сообщила, что поздно вечером начали поступать звонки о большом возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. О подобном взрыве в том же месте боевики сообщали год назад.

Позже "Луганскгаз" сообщил о еще одном взрыве и назвал их причиной "диверсию".

Факт взрыва УП подтвердили жители Луганска, но что взорвалось ответить не смогли.

Со схемой расположения объектов магистральных газопроводов Луганской области можно ознакомиться по ссылке.

В эфире программы "Свобода слова" пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Луганске горит трубопровод "Дружба" и это значит, что кто-то его поджег.

По словам Порошенко, если информация правдива, то это провокация, организуемая на оккупированной территории.

 
КАРТА ООО "ОПЕРАТОР ГТС УКРАИНЫ"

Порошенко заявил, что объяснить эти провокации могут двумя вариантами: либо президент РФ Владимир Путин пытается таким образом легитимизировать перед миром решение о признании независимости ОРДЛО, либо Россия под предлогом "защиты" от провокаций запустит в ОРДЛО своих военных.

Что было раньше: Несколько часов назад российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "несколько десятках метров от здания правительства ДНР".

Оказалось, что взорвался автомобиль на парковке возле так называемого "дома правительства".

 
СХЕМА СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ УКРАИНЫ
карта: "Укртранснафта"

Предыстория:

  • 18 февраля главари ОРДЛО объявили об эвакуации населения, проживающего на неподконтрольной территории, в Россию.
  • Сразу после этого в соцсетях начали публиковать фото и видео очередей автомобилей, следующих на выезд из ОРДЛО.

Темы: взрывОРДЛОЛуганскРосcия


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