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Половина військ РФ на кордоні з Україною готові атакувати — AFP

Анастасія КалатурСубота, 19 лютого 2022, 05:34
Половина військ РФ на кордоні з Україною готові атакувати — AFP
ФОТО: GETTY IMAGES

40-50% російських військ на кордоні з Україною наразі готові до атаки.

Джерело: представник міністерства оборони США  у AFP, The Guardian

Деталі: Чиновник сказав, що США спостерігали "значні рухи" із середи. За його словами, "40-50% перебувають у позиції атаки. Вони розгорнулися в пункті збору за останні 48 годин". Як пише AFP, тактичні збірні пункти - це райони біля кордону, де перед атакою розгортаються військові частини.

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Москва зосередила 125 батальйонних тактичних груп поблизу кордону з Україною порівняно з 60 у звичайний час та з 80 на початку лютого. За оцінками, Росія розмістила біля кордонів України понад 150 тисяч військовослужбовців.

Зазначається, що Москва розпочала кампанію з дестабілізації ситуації, про що свідчить збільшення зіткнень.

Нагадаємо: Раніше Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

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Теми: РосіяСША
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