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У Міноборони РФ заявили, що частина військ повертається з Криму після навчань

Ірина БалачукСереда, 16 лютого 2022, 09:03
У Міноборони РФ заявили, що частина військ повертається з Криму після навчань
Фото mil.ru

Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації.

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "Підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом.

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Деталі: На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.

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У відомстві повідомили, що підрозділи забрали із собою танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки.

Повідомляється, що після прибуття до пунктів постійної дислокації техніку обслужать та підготують до проведення чергового етапу бойового навчання.

Окремі підрозділи після навчань здійснять марші своїм ходом у складі військових колон.

У Міноборони повідомили, що у Збройних Силах РФ триває "комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил, у яких беруть участь практично всі військові округи, флоти та повітрянодесантні війська".

Передісторія: 

  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.
  • У російському міністерстві оборони заявили 15 лютого, що підрозділи Західного та Південного військового округів, які межують з Україною, повертають на основні бази місцерозташування. Водночас війська Східного ВО, які проводять спільні навчання в Білорусі, поки що залишаються поблизу українських кордонів.
  • У Пентагоні заявили, що за останні дні російське керівництво завезло додаткові підрозділи до військ, розташованих уздовж українських кордонів. Водночас речник Держдепу Нед Прайс заявив, що в американської розвідки немає даних, що Кремль ухвалив остаточне рішення починати наступ в Україну.

Теми: РосіяКримармія
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