Половина войск РФ на границе с Украиной готовы атаковать — AFP

40-50% российских войск на границе с Украиной готовы к атаке.

Источник: представитель министерства обороны США в AFP, The Guardian

Детали: Чиновник сказал, что США наблюдали "значительные движения" из среды. По его словам, "40-50% находятся в позиции атаки. Они развернулись в пункте сбора за последние 48 часов". Как пишет AFP, тактические сборные пункты – это районы у границы, где перед атакой разворачиваются военные части.

Реклама:

Москва сосредоточила 125 батальонных тактических групп вблизи границы с Украиной по сравнению с 60 в обычное время и с 80 в начале февраля. По оценкам, Россия разместила у границ Украины более 150 тысяч военнослужащих.

Отмечается, что Москва начала кампанию по дестабилизации ситуации, о чем свидетельствует увеличение столкновений.

Напомним: Ранее Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.