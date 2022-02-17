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Росія збільшила на 7 тисяч кількість військових на кордоні з Україною – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 02:37
Росія збільшила на 7 тисяч кількість військових на кордоні з Україною – ЗМІ
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

Джерело: представник Білого дому на правах анонімності, цитує The Associated Press

Деталі: Високопоставлений чиновник Білого дому заявив: Захід виявив, що Росія збільшила свої сили поблизу України на 7 000 військових, причому деякі з них прибули у найближчу середу, і що Росія помітно примножує кількість неправдивих заяв, які Кремль може використати як привід для вторгнення.

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Чиновник сказав, що ці заяви "включали повідомлення про безіменні могили мирних жителів, нібито вбитих українськими силами, про те, що США та Україна розробляють біологічну або хімічну зброю, а також про те, що Захід постачає "підпільників", щоб убивати українців".

Співрозмовник АР спілкувався на правах анонімності та не надав доказів для своїх тверджень.

Що передувало: Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
  • Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.
  • Також розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.
  • Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.

Теми: СШАРосіявійна
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