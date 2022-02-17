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Росія збільшила на 7 тисяч кількість військових на кордоні з Україною – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 03:37
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

Джерело: представник Білого дому на правах анонімності, цитує The Associated Press

Деталі: Високопоставлений чиновник Білого дому заявив: Захід виявив, що Росія збільшила свої сили поблизу України на 7 000 військових, причому деякі з них прибули у найближчу середу, і що Росія помітно примножує кількість неправдивих заяв, які Кремль може використати як привід для вторгнення.

Чиновник сказав, що ці заяви "включали повідомлення про безіменні могили мирних жителів, нібито вбитих українськими силами, про те, що США та Україна розробляють біологічну або хімічну зброю, а також про те, що Захід постачає "підпільників", щоб убивати українців".

Співрозмовник АР спілкувався на правах анонімності та не надав доказів для своїх тверджень.

Що передувало: Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
  • Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.
  • Також розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.
  • Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.

Теми: СШАРосіявійна
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