Росія збільшила на 7 тисяч кількість військових на кордоні з Україною – ЗМІ

Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

Джерело: представник Білого дому на правах анонімності, цитує The Associated Press

Деталі: Високопоставлений чиновник Білого дому заявив: Захід виявив, що Росія збільшила свої сили поблизу України на 7 000 військових, причому деякі з них прибули у найближчу середу, і що Росія помітно примножує кількість неправдивих заяв, які Кремль може використати як привід для вторгнення.

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Чиновник сказав, що ці заяви "включали повідомлення про безіменні могили мирних жителів, нібито вбитих українськими силами, про те, що США та Україна розробляють біологічну або хімічну зброю, а також про те, що Захід постачає "підпільників", щоб убивати українців".

Співрозмовник АР спілкувався на правах анонімності та не надав доказів для своїх тверджень.

Що передувало: Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

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