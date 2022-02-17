Росія збільшила на 7 тисяч кількість військових на кордоні з Україною – ЗМІ

Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

Джерело: представник Білого дому на правах анонімності, цитує The Associated Press

Деталі: Високопоставлений чиновник Білого дому заявив: Захід виявив, що Росія збільшила свої сили поблизу України на 7 000 військових, причому деякі з них прибули у найближчу середу, і що Росія помітно примножує кількість неправдивих заяв, які Кремль може використати як привід для вторгнення.

Чиновник сказав, що ці заяви "включали повідомлення про безіменні могили мирних жителів, нібито вбитих українськими силами, про те, що США та Україна розробляють біологічну або хімічну зброю, а також про те, що Захід постачає "підпільників", щоб убивати українців".

Співрозмовник АР спілкувався на правах анонімності та не надав доказів для своїх тверджень.

Що передувало: Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

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